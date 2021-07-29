Выполнение годовых планов в металлургии под угрозой срыва

Муса Магомедов

На совещании в Министерстве экономики представители украинских металлургических предприятий заявили об остром дефиците лома, который вызван ростом экспорта этого сырья. С начала 2021 года ломозаготовители вывезли из Украины 230 тыс. т лома, это в 6 раз больше, чем за весь 2020 год.

В мае вступил в силу закон о продлении на два года экспортной пошлины на лом в размере 58 евро/т. Однако это не помогло остановить вывоз стратегически важного сырья. В июне мировые цены на лом преодолели отметку в 507 долл./т. Из-за такой цены и высокого спроса продавать металлолом на экспорт выгодно даже с учетом уплаты пошлины.

Еще несколько недель назад эксперты говорили о вероятных сбоях в поставках лома на украинские меткомбинаты. Сегодня это уже не прогнозы, а реальность. Представители таких компаний, как "Метинвест", "Азовсталь" и "Интерпайп" открыто заявляют о вынужденном сокращении производства из-за нехватки сырья.

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По прогнозам металлургов, в августе-сентябре 2021 года из-за отсутствия лома могут начаться остановки отдельных предприятий. Такое уже было в 2015 году, когда ряд меткомбинатов вынуждены были на несколько месяцев остановить производство. Чтобы не допустить худшего сценария, необходимо ввести временный мораторий на экспорт лома.

Введение моратория отвечает как интересам бизнеса, так и государства. Металлурги таким образом получат гарантию постоянного наличия сырья, а также смогут сохранить объемы производства и свои позиции на внешних рынках. Власть получит возможность ускорить темпы декарбонизации и дополнительно наполнить бюджет. Использование лома для выплавки стали позволяет сократить выбросы СО2 на 1,67 т на метр стали, а его переработка дает в четыре раза больше налоговых поступлений в бюджет, чем экспорт.

Очень важно, чтобы правительство приняло незамедлительные меры по предотвращению дефицита лома. Промедление приведет к экономическим потерям для меткомбинатов, снижению объемов уплаченных налогов и росту безработицы. Считаю, что ввести временный мораторий на экспорт лома необходимо не позже конца августа 2021 года.