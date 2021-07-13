Выстрел себе в ногу № 5600

Муса Магомедов

Кризис пандемии тяжело отразился на украинских гражданах. Вследствие карантинных ограничений и двух национальных локдаунов, с мая 2020 по май 2021 года в Украине появилось 2 млн новых безработных. Значительно ускорилась инфляция. Только по итогам прошлого года подсолнечное масло подорожало на 75%, сахар – на 68%, яйца – на 34%. Коммунальные тарифы в среднем выросли на 30-40%.

По оценке экспертов, средняя украинская семья сегодня вынуждена тратить на продукты от 40% семейного бюджета. У малообеспеченных граждан и пенсионеров этот показатель доходит до 70%. Периодическое незначительное увеличение пенсий и социальных пособий не успевает за ростом цен и коммунальных тарифов.

Примерно в таком состоянии украинское общество подошло к моменту, когда в парламенте был проголосован в первом чтении законопроект №5600, предусматривающий значительное повышение налогов для бизнеса. Его авторы показательно "пекутся" о благосостоянии украинцев. По их мнению, дополнительные 50 млрд грн в год, которые обеспечит принятие з/п, смогут решить социальные проблемы украинцев.

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Но, скорее всего, произойдет обратное. Предприниматели, чтобы избежать убытков, заложат повышенные налоговые требования в себестоимость продукции. После этого во всей экономике начнется стремительный рост цен. Наибольший рост, по мнению экспертов, ожидается на продукты питания, коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте. При этом инфляционная спираль будет раскручиваться минимум год-два, прежде чем правительство и Нацбанк смогут взять рост цен под контроль.

Таким образом, проголосовав за законопроект №5600, власть по сути "выстрелит себе в ногу". Ведь неконтролируемая инфляция и снижение уровня жизни граждан неизбежно ударят по политическим рейтингам. Если бы речь шла о необходимых для страны, но непопулярных реформах, на рейтинги можно было бы не обращать внимания. Но здесь другой случай. Повышение налогов опасно для бизнеса и граждан и не нужно никому, кроме авторов этого антисоциального документа.