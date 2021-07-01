Законопроект № 4167 – это карта деиндустриализации Украины

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Многострадальный законопроект № 4167 в последней редакции не стал лучше. Он все так же оторван от украинских экономических реалий и европейской практики экологической модернизации промышленности.

По непонятной для бизнеса логике авторы документа настойчиво пытаются навязать промышленникам свое видение зеленого перехода. Оно не просто оригинальное, оно по сути фантастическое. Судите сами: на внедрение наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ) украинским предприятиям дается всего 4-6 лет. Для сравнения: страны Восточной Европы, входящие в Европейский Союз, потратили на этот процесс 17-20 лет. Причем в ЕС государство активно помогает бизнесу внедрять экотехнологии. Подсчитано, что до 2021 года Евросоюз потратил на это 450 млрд евро, а до 2030 года планирует потратить в два раза больше.

У нас же своя, суровая, действительность.

На внедрение НДТМ отечественным компаниям необходимо 270 млрд грн, а в планах правительства пока ровно нулевая (!) поддержка промышленности.

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Почему так происходит? Выскажу личное мнение.

Не в обиду кому-то конкретно, хочу предположить, что экологическую и промышленную политику в Украине сегодня проводят люди, не обладающие для этого необходимыми профессиональными знаниями и кругозором. Поэтому получаются такие законопроекты, как № 4167 и ряд других, не менее одиозных документов и решений. Поэтому наша промышленность третий год кряду находится в кризисе.

Давайте вместо настойчивого проталкивания данного законопроекта, который, согласно экспертизе НАПК, содержит значительные коррупционные риски, наконец прислушаемся к тому, что говорят промышленники. Власть должна понять, что слышать голос бизнеса не является слабостью. Так всегда поступают мудрые государственники, прежде чем изменить правила игры в экономике. Если власть продолжит настаивать на голосовании за з/п № 4167, то последний в случае принятия станет картой деиндустриализации Украины.