12 лет считали мертвой: в Днепре копы случайно нашли пропавшую женщину

Полицейские Днепра нашли пропавшую женщину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре полицейские нашли 57-летнюю женщину, которую считали пропавшей без вести с 2000 года, а с 2010 – мертвой.

Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на данные полиции.

Реклама

Как нашли женщину?

4 декабря около 12:00 житель Днепра заявил, что возле школы №111 лежит мужчина без признаков жизни, он был бездомным.

Полицейские начали собирать показания у свидетелей и начали общаться с женщиной. Она заявила, что знает умершего. Копы выяснили, что женщина-свидетель пропала еще в 2000 году в Крыму. Несмотря на то, что в 2010 году Бахчисарайский суд признал ее умершей, родственники все еще искали пропавшую.

Еще в 2000 году она приехала в город к мужчине и решила у него остаться. Спустя время он умер, а его родственники выгнали ее из квартиры, ей пришлось жить на улице.

Реклама

Женщину уже доставили в полицейский участок, копы пытаются связаться с ее родственниками.

Что делать, если пропал близкий человек?