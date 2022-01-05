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12 лет считали мертвой: в Днепре копы случайно нашли пропавшую женщину

Татьяна Очеретяная
5 января, 18:40
В Крыму еще в 2000 году пропала женщина, ее нашли спустя 22 года в Днепре, хотя суд уже признал ее мертвой

Полицейские Днепра нашли пропавшую женщину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре полицейские нашли 57-летнюю женщину, которую считали пропавшей без вести с 2000 года, а с 2010 – мертвой.

Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на данные полиции.

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Как нашли женщину?

4 декабря около 12:00 житель Днепра заявил, что возле школы №111 лежит мужчина без признаков жизни, он был бездомным.

Полицейские начали собирать показания у свидетелей и начали общаться с женщиной. Она заявила, что знает умершего. Копы выяснили, что женщина-свидетель пропала еще в 2000 году в Крыму. Несмотря на то, что в 2010 году Бахчисарайский суд признал ее умершей, родственники все еще искали пропавшую.

Еще в 2000 году она приехала в город к мужчине и решила у него остаться. Спустя время он умер, а его родственники выгнали ее из квартиры, ей пришлось жить на улице.

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Женщину уже доставили в полицейский участок, копы пытаются связаться с ее родственниками.

Что делать, если пропал близкий человек?

  • Не паниковать. Возможно, у человека просто разрядился или потерялся телефон. Большинство "пропавших без вести" выходят на связь в ближайшие сутки после исчезновения.
  • Обзвоните больницы – возможно, человека срочно госпитализировали.
  • Свяжитесь с друзьями, родственниками и знакомыми пропавшего. Возможно, кто-то знает о его местонахождении. Чем больше людей знает об исчезновении, тем лучше.
  • Если прошло более 24 часов, нужно обращаться в полицию – подать заявление о пропаже в ближайшее отделение или по номеру "102". Важно рассказать как можно больше о пропавшем: внешние черты, особенности (шрамы, татуировки и т.д.), описание одежды, наличие телефона, авто.
  • Чтобы ускорить поиски, можно обратиться к волонтерам, распространить информацию в соцсетях, распечатать объявления и расклеить по городу.