12 років вважали мертвою: у Дніпрі копи випадково знайшли зниклу жінку

Поліцейські Дніпра знайшли зниклу жінку / Фото: Колаж: Сьогодні
У Дніпрі поліцейські знайшли 57-річну жінку, яку вважали зниклою з 2000 року, а з 2010 – мертвою.
Про це повідомляє "Інформатор", посилаючись на дані поліції.
Як знайшли жінку?
4 грудня близько 12:00 мешканець Дніпра заявив, що біля школи №111 лежить чоловік без ознак життя, він був безпритульним.
Поліцейські почали збирати дані у свідків та почали спілкуватися з жінкою. Вона заявила, що знає померлого. Копи з'ясували, що жінка-свідок зникла ще 2000 року в Криму. Незважаючи на те, що у 2010 році Бахчисарайський суд визнав її померлою, родичі все ще шукали зниклу.
Ще у 2000 році вона приїхала до міста до чоловіка і вирішила у нього залишитися. Через якийсь час він помер, а його родичі вигнали її з квартири, їй довелося жити на вулиці.
Жінку вже доставили до поліцейської дільниці, копи намагаються зв'язатися з її родичами.
Що робити, якщо зникла близька людина?
- Не панікувати. Можливо, у людини просто розрядився чи загубився телефон. Більшість "зниклих безвісти" виходять на зв'язок найближчої доби після зникнення.
- Зателефонуйте у лікарні – можливо, людину терміново госпіталізували.
- Зв'яжіться з друзями, родичами та знайомими зниклого. Можливо, хтось знає про його місцезнаходження. Що більше людей знає про зникнення, то краще.
- Якщо минуло понад 24 годин, потрібно звертатися до поліції - подати заяву про зникнення до найближчого відділення або за номером "102". Важливо розповісти якнайбільше про зниклого: зовнішні риси, особливості (шрами, татуювання тощо), опис одягу, наявність телефону, авто.
- Щоб прискорити пошуки, можна звернутися до волонтерів, розповсюдити інформацію у соцмережах, роздрукувати оголошення та розклеїти містом.