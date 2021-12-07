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13 погибших и подросток в реанимации. Новые подробности ДТП с маршруткой под Черниговом

Игорь Серов, Татьяна Очеретяная
7 декабря, 11:56
Правоохранители выясняют подробности смертельного ДТП под Черниговом – количество жертв увеличивается

В ДТП под Черниговом погибли 13 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В больнице под Черниговом в результате ДТП с маршруткой скончались уже два пострадавших. Таким образом, количество жертв достигло 13, а пострадавших – шесть.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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"Среди пострадавших – один подросток, ему 16 лет, находится в реанимации",- сообщили в Черниговском облуправлении ГСЧС.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 30 спасателей и 13 ед. техники.

"Подтверждаем, что два человека умерли в больнице",- добавили в ГСЧС.

В Черниговской ОГА уже создали оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице №2 и у морга на улице Пирогова.

Что известно о ДТП под Черниговом

  • Авария произошла 7 декабря, около 7:55. Сначала сообщалось о 10 погибших и 7 травмированных. Вытягивали тела жертв и пострадавших 10 спасателей ГСЧС.
  • Чуть позже появились первые фото с места происшествия.
  • Участок трассы, на котором произошла ДТП, не аварийно опасный. Спасатели предположили, что причин может быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей.
  • Среди погибших детей нет. Водитель грузовика выжил.
  • На время работы правоохранителей движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня – Сновск – Березное и обратно.
  • Жертв и пострадавших могло быть больше. Часть людей хотели сесть в этот автобус, но в итоге передумали.