13 погибших и подросток в реанимации. Новые подробности ДТП с маршруткой под Черниговом

В ДТП под Черниговом погибли 13 человек / Фото: Коллаж: Сегодня
В больнице под Черниговом в результате ДТП с маршруткой скончались уже два пострадавших. Таким образом, количество жертв достигло 13, а пострадавших – шесть.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
"Среди пострадавших – один подросток, ему 16 лет, находится в реанимации",- сообщили в Черниговском облуправлении ГСЧС.
К ликвидации последствий ДТП привлекли 30 спасателей и 13 ед. техники.
"Подтверждаем, что два человека умерли в больнице",- добавили в ГСЧС.
В Черниговской ОГА уже создали оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице №2 и у морга на улице Пирогова.
Что известно о ДТП под Черниговом
- Авария произошла 7 декабря, около 7:55. Сначала сообщалось о 10 погибших и 7 травмированных. Вытягивали тела жертв и пострадавших 10 спасателей ГСЧС.
- Чуть позже появились первые фото с места происшествия.
- Участок трассы, на котором произошла ДТП, не аварийно опасный. Спасатели предположили, что причин может быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей.
- Среди погибших детей нет. Водитель грузовика выжил.
- На время работы правоохранителей движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня – Сновск – Березное и обратно.
- Жертв и пострадавших могло быть больше. Часть людей хотели сесть в этот автобус, но в итоге передумали.