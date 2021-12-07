13 загиблих та підліток у реанімації. Нові подробиці ДТП з маршруткою під Черніговом

У ДТП під Черніговом загинули 13 осіб / Фото: Колаж: Сьогодні
У лікарні під Черніговом внаслідок ДТП з маршруткою померли вже двоє постраждалих. Таким чином, кількість жертв досягла 13, а постраждалих – шість.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
"Серед постраждалих – один підліток, йому 16 років, перебуває в реанімації", – повідомили у Чернігівському облуправлінні ДСНС.
До ліквідації наслідків ДТП залучили 30 рятувальників та 13 од. техніки.
"Підтверджуємо, що дві особи померли в лікарні", – додали в ДСНС.
У Чернігівській ОДА вже створили оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими у Чернігівській міській лікарні №2 та біля моргу на вулиці Пирогова.
Що відомо про ДТП під Черніговом
- Аварія сталася 7 грудня близько 7:55. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих та 7 травмованих. Витягували тіла жертв та постраждалих 10 рятувальників ДСНС.
- Трохи пізніше з'явилися перші фото з місця події.
- Ділянка траси, на якій сталася ДТП, не є аварійно небезпечною. Рятувальники припустили, що причин може бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв.
- Серед загиблих дітей нема. Водій вантажівки вижив.
- На час роботи правоохоронців рух автодорогою перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березна та назад.
- Жертв та постраждалих могло бути більше. Частина людей хотіла сісти в цей автобус, але зрештою передумала.