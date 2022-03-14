14 марта в Сумской области не будет "зеленых коридоров" — глава ОВА

Ни один из маршрутов по состоянию на сегодняшний день не согласован/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 14 марта, в Сумской области не будет "зеленых коридоров". Маршруты не согласовывались.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Сумская область! 14 марта 2022 года "зеленых коридоров" в области не будет. Ни один из маршрутов по состоянию на сегодняшний день не согласован. Дальнейшие переговоры продолжаются", — сообщил Живицкий.

Война продолжается

Сидя в своем бункере международный преступник Владимир Путин продолжает штамповать безумные планы по захвату хоть чего-то в Украине. Теперь в бункере родилась идея, переодеть в форму армии России белорусских солдат и отправить их на верную гибель в Украину.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерации. Они сегодня имеют большое желание, одеть в форму РФ солдат белорусских военных частей. Многие из них отказываются воевать против нашей страны. Однако сейчас ФСБ Российской Федерации и ее службы, которые есть на территории Беларуси, сегодня уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским, скажем так, лекалам, заходить на нашу территорию. Однако мы для этого развития события готовы и я предупреждаю, если мы тут будем находить белорусов, они будут иметь такой же отпор, как на сегодня имеют россияне, вместе с чеченами", — отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, он разделяет россиян и чеченцев, потому что это два совершенно разных народа.

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"На сегодня чеченцы выполняют такую функцию, которую в свое время выполняли нквэдисты. Когда, если кто-то отступал, они стреляли им в спину. Тот случай, который вчера произошел на территории Киевской области, когда чечены застрелили 11 россиян, это вообще ситуация, которая выходит за границы здорового разума", – сказал Данилов в эфире.

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