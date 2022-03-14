14 березня в Сумській області не буде "зелених коридорів" — глава ОВА

Жоден з маршрутів станом на сьогоднішній день не узгоджений/Фото: колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 14 березня, в Сумській області не буде "зелених коридорів". Маршрути не узгоджувалися.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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"Сумщина! 14 березня 2022 року "зелених коридорів" в області не буде. Жоден з маршрутів станом на сьогодні не погоджено. Подальші перемовини тривають", — повідомив Живицький.

Війна продовжується

Сидячи у своєму бункері міжнародний злочинець Володимир Путін продовжує штампувати шалені плани із захоплення хоч чогось в Україні. Тепер у бункері народилася ідея, переодягнути у форму армії Росії білоруських солдатів та відправити їх на вірну загибель в Україну.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російської Федерації. Вони сьогодні мають велике бажання, одягнути у форму РФ солдатів білоруських військових частин. Багато хто з них відмовляється воювати проти нашої країни. Проте зараз ФСБ Російської Федерації та її служби, які є на території Білорусі, сьогодні умовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими, скажімо так, лекалами, заходити на нашу територію, однак ми для цього розвитку події готові і я попереджаю, якщо ми тут знаходимо білорусів, вони матимуть таку ж відсіч, як на сьогодні мають росіяни, разом із чеченами", — зазначив Данилов.

За словами секретаря РНБО, він розділяє росіян та чеченців, бо це два абсолютно різні народи.

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"На сьогодні чеченці виконують таку функцію, яку свого часу виконували нкведисти. Коли, якщо хтось відступав, вони стріляли їм у спину. Той випадок, який учора стався на території київської області, коли чечени застрелили 11 росіян, це взагалі ситуація, яка виходить за межі здорового глузду", – сказав Данилов.

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