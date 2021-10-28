16-летнему мажору из Харькова избирают меру пресечения – онлайн (обновляется)

16-летнему мажору избирают меру пресечения. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 28 октября, в Киевском районном суде Харькова должны выбирать меру пресечения 16-летнему водителю Инфинити Николаю Харьковскому, который устроил жуткое ДТП.

Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

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Онлайн-трансляция из здания суда

Избрание меры пресечения 16-летнему мажору

11:04: 16-летний Николай заявил: "Полностью сожалею, что так вышло. Я никогда не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя. Не было такого еще никогда".

Он также добавил, что поддерживает позицию своего адвоката, которая попросила для него круглосуточный домашний арест либо арест с альтернативой залога.

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10:57: Заседание суда по делу смертельного ДТП продолжается.

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10:40: Подозреваемый 16-летний Николай уже находится в здании суда.

10:13: Подозреваемого Николая привели в зал суда.

Усиленная охрана возле здания суда. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

10:10: Адвокат Николая Харьковского Инна Данилова заявила, что ее подзащитный жалуется на потерю памяти из-за удара во время аварии. И пока непонятно, признает ли он, что был за рулем.

Адвокат будет просить для него круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения. Она признала при этом, что у подзащитного есть условный срок.

Правоохранители вчера заявляли, что обвинение будет настаивать на аресте без права внесения залога.



Помимо всего прочего, адвокат пожаловалась на угрозы в свой адрес.

Также она заявила, что отец Николая – "обычный рубщик мяса на рынке", а мама находится в Германии вместе с ключами и техпаспортом на машину и приедет на следующей неделе. Авто она купила себе буквально неделю назад.

Мама Николая, по словам Даниловой, дала указания совершеннолетнему человеку забрать авто с СТО, где она его оставила после покупки. С этим человеком был Николай. Дальнейшие подробности адвокату неизвестны.

Начало заседания запланировано на 10:00.

У здания суда – усиленная охрана.

Полиция на месте. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

Очень много полиции. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

Охрана все контролирует. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

Возле суда усиленная охрана. Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

Что известно о ДТП?

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