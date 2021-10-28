16-летнему мажору из Харькова избирают меру пресечения – онлайн (обновляется)

16-летнему мажору избирают меру пресечения. Фото: коллаж "Сегодня"
В четверг, 28 октября, в Киевском районном суде Харькова должны выбирать меру пресечения 16-летнему водителю Инфинити Николаю Харьковскому, который устроил жуткое ДТП.
Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".
Онлайн-трансляция из здания суда
Избрание меры пресечения 16-летнему мажору
11:04: 16-летний Николай заявил: "Полностью сожалею, что так вышло. Я никогда не скрывался от следствия и всегда приходил вовремя. Не было такого еще никогда".
Он также добавил, что поддерживает позицию своего адвоката, которая попросила для него круглосуточный домашний арест либо арест с альтернативой залога.
10:57: Заседание суда по делу смертельного ДТП продолжается.
10:40: Подозреваемый 16-летний Николай уже находится в здании суда.
10:13: Подозреваемого Николая привели в зал суда.
10:10: Адвокат Николая Харьковского Инна Данилова заявила, что ее подзащитный жалуется на потерю памяти из-за удара во время аварии. И пока непонятно, признает ли он, что был за рулем.
Адвокат будет просить для него круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения. Она признала при этом, что у подзащитного есть условный срок.
Правоохранители вчера заявляли, что обвинение будет настаивать на аресте без права внесения залога.
Помимо всего прочего, адвокат пожаловалась на угрозы в свой адрес.
Также она заявила, что отец Николая – "обычный рубщик мяса на рынке", а мама находится в Германии вместе с ключами и техпаспортом на машину и приедет на следующей неделе. Авто она купила себе буквально неделю назад.
Мама Николая, по словам Даниловой, дала указания совершеннолетнему человеку забрать авто с СТО, где она его оставила после покупки. С этим человеком был Николай. Дальнейшие подробности адвокату неизвестны.
Начало заседания запланировано на 10:00.
У здания суда – усиленная охрана.
Что известно о ДТП?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работало несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Отметился стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
Ранее мы писали:
- В Харькове 16-летнему виновнику ДТП оставили "пожелания" у подъезда. Неизвестные пожелали ему смерти.
- Дочь погибшего в резонансном ДТП в Харькове записала видеообращение. Она просит о помощи.