16-річному мажору з Харкова обирають запобіжний захід – онлайн (оновлюється)

16-річному мажору обирають запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 28 жовтня, у Київському районному суді Харкова мають обирати запобіжний захід 16-річному водію Інфініті Миколі Харківському, який влаштував жахливу ДТП.

Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Обрання запобіжного заходу 16-річному мажору

Адвокат затриманого гонщика-вбивці поскаржилася на погрози на її адресу.

Початок засідання запланований на 10:00.

Біля будівлі суду посилена охорона.

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Дуже багато поліції. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

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Охорона все контролює. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Біля суду посилена охорона. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Поліція на місці. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Що відомо про ДТП?

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