16-річному мажору з Харкова обирають запобіжний захід – онлайн (оновлюється)

16-річному мажору обирають запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"
У четвер, 28 жовтня, у Київському районному суді Харкова мають обирати запобіжний захід 16-річному водію Інфініті Миколі Харківському, який влаштував жахливу ДТП.
Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Обрання запобіжного заходу 16-річному мажору
Адвокат затриманого гонщика-вбивці поскаржилася на погрози на її адресу.
Початок засідання запланований на 10:00.
Біля будівлі суду посилена охорона.
Дуже багато поліції. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"
Охорона все контролює. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"
Біля суду посилена охорона. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"
Поліція на місці. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"
Що відомо про ДТП?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Миколай раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Відзначився стріляниною у магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та материть поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, яка влаштувала смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
Раніше ми писали:
- У Харкові 16-річному винуватцю ДТП залишили "побажання" біля під'їзду. Невідомі побажали йому смерті.
- Дочка загиблого у резонансній ДТП у Харкові записала відеозвернення. Вона просить допомоги.