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16-річному мажору з Харкова обирають запобіжний захід – онлайн (оновлюється)

Анна Бровко, Софія Ковнір
28 жовтня, 09:52
Початок засідання запланований на 10:00. Біля будівлі суду посилена охорона

16-річному мажору обирають запобіжний захід. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 28 жовтня, у Київському районному суді Харкова мають обирати запобіжний захід 16-річному водію Інфініті Миколі Харківському, який влаштував жахливу ДТП.

Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Обрання запобіжного заходу 16-річному мажору

Адвокат затриманого гонщика-вбивці поскаржилася на погрози на її адресу.

Початок засідання запланований на 10:00.

Біля будівлі суду посилена охорона.

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Дуже багато поліції. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

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Охорона все контролює. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Біля суду посилена охорона. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Поліція на місці. Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Що відомо про ДТП?

  • В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
  • Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювали кілька бригад швидкої допомоги.
  • З'ясувалося, що підліток на ім'я Миколай раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Відзначився стріляниною у магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та материть поліцейських.
  • У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, яка влаштувала смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
  • Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
  • Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
  • Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.

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