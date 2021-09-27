1600 гривен за "документ": на Прикарпатье разоблачили схему подделки COVID-сертификатов

На Прикарпатье разоблачили схему подделки документов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франоквской области СБУ разоблачила мужчину, который подделывал и продавал международные свидетельства о вакцинации от коронавирусной болезни. За одну такую фальшивку он получил 1600 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Организовал сделку житель Ивано-Франковской области вместе с сообщницей – жительницей соседнего региона. Свой "офис" они обустроили в помещении одного из турагентств.

Копы задержали нарушителей. Фото: СБУ

По данным следствия, нарушители делали копии бланков свидетельств, заполняли их и ставили поддельную печать. Для большей правдоподобности там указывали, якобы свидетельства выданы больницами Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей. "Заказы" отправляли по почте.

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Преступный бизнес подельники начали еще в начале 2021 года – за неделю они "зарабатывали" более 30 000 грн. Подыскивали покупателей через турагенство – жертвами стали украинцы, а также граждане РФ и Молдовы.

Фото: СБУ

Во время обысков в "офисе" нашли черновые записи с "клиентской" базой, поддельные справки о негативных ПЦР-тестах и фейковые международные свидетельства о вакцинации.

Организатору преступления уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358.

Как могут наказать мужчину?

Правоохранители начали расследование по факту подделки и сбыта документов. В Уголовном кодексе Украины указывается, что такое нарушение наказывается так:

штраф до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста, или же до двух лет ограничения свободы.

штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или до шести месяцев ареста, или до двух лет ограничения свободы.