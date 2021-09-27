1600 гривень за "документ": на Прикарпатті викрили схему підробки COVID-сертифікатів

На Прикарпатті викрили схему підробки документів / Фото: Колаж: Сьогодні
В Івано-Франоквской області СБУ викрила чоловіка, який підробляв і продавав міжнародні свідоцтва про вакцинації від коронавірусної хвороби. За одну таку фальшивку він отримав 1600 гривень.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Організував угоду житель Івано-Франківської області разом зі спільницею – мешканкою сусіднього регіону. Свій "офіс" вони облаштували в приміщенні одного з турагентств.
За даними слідства, порушники робили копії бланків свідоцтв, заповнювали їх і ставили підроблену печатку. Для більшої правдоподібності там вказували, нібито свідоцтва видані лікарнями Київської, Волинської, Вінницької та Чернівецької областей. "Замовлення" відправляли поштою.
Злочинний бізнес подільники почали ще на початку 2021 року – за тиждень вони "заробляли" більше 30 000 грн. Підшукували покупців через турагенство – жертвами стали українці, а також громадяни РФ і Молдови.
Під час обшуків в "офісі" знайшли чорнові записи з "клієнтською" базою, підроблені довідки про негативні ПЛР-тести і фейкові міжнародні свідоцтва про вакцинацію.
Організатору злочину вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 358.
Як можуть покарати чоловіка?
Правоохоронці почали розслідування за фактом підробки і збуту документів. У Кримінальному кодексі України вказується, що таке порушення карається так:
- штраф до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до шести місяців арешту, або ж до двох років обмеження волі.
- штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до шести місяців арешту, або до двох років обмеження волі.