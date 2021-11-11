2 тысячи за сертификат: в Одессе врач и медсестра подделывали COVID-документы (видео)

COVID-документы можно было получить на месте / Коллаж "Сегодня"

В Одессе врач и медсестра местных поликлиник продавали поддельные COVID-сертификаты о вакцинации. Знакомый медиков выполнял роль посредника между ними и клиентами.

Об этом сообщает МВД.

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Подробности

Посредник искал людей, которые не хотели вакцинироваться, но могли заплатить за подделку статуса вакцинированных. Таких людей он передавал знакомым медработникам, а те вносили в электронный реестр сведения о якобы проведенной прививке от COVID-19.

Сертификат можно было подтянуть в приложении "Дія" или получить у посредника. Стоил такой "сертификат" 2000 гривен.

Обыски

Во время обыска полицейские изъяли мобильные телефоны с переписками с клиентами, банковские карточки, на которые поступали от них средства за неправомерные действия, оргтехнику и медицинскую документацию с записями о псевдовакцинации.

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Наказание

В рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 354 (Подкуп работника предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса Украины, выясняется полный круг лиц, причастных к данному правонарушению.

Виновникам может грозить штраф или лишение свободы до 3 лет.

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