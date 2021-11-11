2 тисячі за сертифікат: в Одесі лікар та медсестра підробляли COVID-документи (відео)

COVID-документи можна було отримати на місці / Колаж "Сьогодні"

В Одесі лікар та медсестра місцевих поліклінік продавали підроблені COVID-сертифікати про вакцинацію. Знайомий медиків виконував роль посередника між ними та клієнтами.

Про це повідомляє МВС.

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Подробиці

Посередник шукав людей, які не хотіли вакцинуватись, але могли заплатити за підробку статусу вакцинованих. Таких людей він передавав знайомим медпрацівникам, а ті вносили до електронного реєстру відомості про нібито проведене щеплення від COVID-19.

Сертифікат можна було підтягнути у додатку "Дія" або отримати у посередника. Коштував такий "сертифікат" 2000 гривень.

Обшуки

Під час обшуку поліцейські вилучили мобільні телефони з листуваннями із клієнтами, банківські картки, на які надходили від них кошти за неправомірні дії, оргтехніку та медичну документацію із записами про псевдо-вакцинацію.

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Покарання

У рамках провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 354 (Підкуп працівника підприємства, установи чи організації) Кримінального кодексу України, з'ясовується повне коло осіб, причетних до цього правопорушення.

Винуватцям може загрожувати штраф чи позбавлення волі до 3 років.

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