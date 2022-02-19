Палят по всей линии разграничения. Мы создали онлайн-карту обстрелов боевиков

Боевики стреляют по всей линии разграничения / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики на Донбассе 19 февраля обстреляли более 30 населенных пунктов на линии разграничения. Один снаряд попал в насосную станцию, почти 50 населенных пунктов остались без воды. В результате обстрелов погибли двое бойцов ВСУ, еще четверо получили ранения.

Журналисты "Сегодня" создали онлайн-карту с населенными пунктами, пострадавшими от обстрелов.

Реклама

Всего за 19 февраля боевики 70 раз обстреляли позиции ВСУ, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Где стреляли боевики:

Шесть раз обстреляли Новотроицкое;

Гранитное;

Четыре раза Старогнатовку;

Три раза Новоселовку;

Болотяное;

Водяное;

Широкино;

Мироновский;

Три раза Новогнатовку;

Три раза Светлодарск;

Три раза Майское;

Дважды Лобачево;

Дважды Пивденне;

Четыре раза Новозвановку;

Дважды Луганское;

Трижды Авдеевку;

Пять раз Счастье;

Четыре раза Крымское;

Четыре раза Марьинку;

Дважды Опытное;

Трижды Нью-Йорк;

Лопаскино;

Трижды Новолуганское;

Трижды Станицу Луганскую;

Причепиловку;

Сизое;

Новогригоровку;

Пять раз Троицкое;

Старый Айдар;

Три раза Шумы;

Трижды Зайцево;

Дважды Трехизбенку;

Богдановку.

Обострение на Донбассе