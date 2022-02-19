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Палят по всей линии разграничения. Мы создали онлайн-карту обстрелов боевиков

Татьяна Очеретяная
19 февраля, 19:30
Боевики продолжают обстреливать украинские позиции и мирных жителей – всего за день огонь открывали 70 раз

Боевики стреляют по всей линии разграничения / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики на Донбассе 19 февраля обстреляли более 30 населенных пунктов на линии разграничения. Один снаряд попал в насосную станцию, почти 50 населенных пунктов остались без воды. В результате обстрелов погибли двое бойцов ВСУ, еще четверо получили ранения.

Журналисты "Сегодня" создали онлайн-карту с населенными пунктами, пострадавшими от обстрелов.

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Всего за 19 февраля боевики 70 раз обстреляли позиции ВСУ, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Где стреляли боевики:

  • Шесть раз обстреляли Новотроицкое;
  • Гранитное;
  • Четыре раза Старогнатовку;
  • Три раза Новоселовку;
  • Болотяное;
  • Водяное;
  • Широкино;
  • Мироновский;
  • Три раза Новогнатовку;
  • Три раза Светлодарск;
  • Три раза Майское;
  • Дважды Лобачево;
  • Дважды Пивденне;
  • Четыре раза Новозвановку;
  • Дважды Луганское;
  • Трижды Авдеевку;
  • Пять раз Счастье;
  • Четыре раза Крымское;
  • Четыре раза Марьинку;
  • Дважды Опытное;
  • Трижды Нью-Йорк;
  • Лопаскино;
  • Трижды Новолуганское;
  • Трижды Станицу Луганскую;
  • Причепиловку;
  • Сизое;
  • Новогригоровку;
  • Пять раз Троицкое;
  • Старый Айдар;
  • Три раза Шумы;
  • Трижды Зайцево;
  • Дважды Трехизбенку;
  • Богдановку.

Обострение на Донбассе