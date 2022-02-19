Б’ють по всій лінії розмежування. Ми створили онлайн-карту обстрілів бойовиків

Бойовики стріляють по всій лінії розмежування / Фото: Колаж: Сьогодні
Бойовики на Донбасі 19 лютого обстріляли понад 30 населених пунктів на лінії розмежування. Один снаряд влучив у насосну станцію, майже 50 населених пунктів залишилися без води. Внаслідок обстрілів загинули двоє бійців ЗСУ, ще четверо отримали поранення.
Журналісти "Сьогодні" створили онлайн-карту з населеними пунктами, які постраждали від обстрілу.
Усього за 19 лютого бойовики 70 разів обстріляли позиції ЗСУ, 60 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Де стріляли бойовики:
- Шість разів обстріляли Новотроїцьке;
- Гранітне;
- Чотири рази Старогнатівку;
- Тричі Новоселівку;
- Болотяне;
- Водяне;
- Широкине;
- Миронівський;
- Тричі Новогнатівку;
- Тричі Світлодарськ;
- Тричі Травневе;
- Двічі Лобачеве;
- Двічі Південне;
- Чотири рази Новозванівку;
- Двічі Луганське;
- Тричі Авдіївку;
- П'ять разів Щастя;
- Чотири рази Кримське;
- Чотири рази Мар'їнку;
- Двічі Опитне;
- Тричі Нью-Йорк;
- Лопаскине;
- Тричі Новолуганське;
- Тричі Станицю Луганську;
- Причепилівку;
- Сизе;
- Новогригорівку;
- П'ять разів Троїцьке;
- Старий Айдар;
- Тричі Шуми;
- Тричі Зайцеве;
- Двічі Трьохізбенку;
- Богданівку.
Загострення на Донбасі
- Уже третій день на Донбасі загострюється обстановка. 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосила про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- За останньою інформацією, на російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.
- Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що у багатьох будинках повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли.
- У Міноборони припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.
- За даними української розвідки, до Донецька вже прибули "вагнерівці", які разом із російськими спецслужбами планують провести серію терористичних актів. Зокрема, вони підірвуть житлові будинки, щоб звинуватити в цьому Україну.