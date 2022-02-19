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Б’ють по всій лінії розмежування. Ми створили онлайн-карту обстрілів бойовиків

Тетяна Очеретяна
19 лютого, 19:30
Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції та мирних жителів – всього за день вогонь відкривали 70 разів

Бойовики стріляють по всій лінії розмежування / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики на Донбасі 19 лютого обстріляли понад 30 населених пунктів на лінії розмежування. Один снаряд влучив у насосну станцію, майже 50 населених пунктів залишилися без води. Внаслідок обстрілів загинули двоє бійців ЗСУ, ще четверо отримали поранення.

Журналісти "Сьогодні" створили онлайн-карту з населеними пунктами, які постраждали від обстрілу.

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Усього за 19 лютого бойовики 70 разів обстріляли позиції ЗСУ, 60 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли бойовики:

  • Шість разів обстріляли Новотроїцьке;
  • Гранітне;
  • Чотири рази Старогнатівку;
  • Тричі Новоселівку;
  • Болотяне;
  • Водяне;
  • Широкине;
  • Миронівський;
  • Тричі Новогнатівку;
  • Тричі Світлодарськ;
  • Тричі Травневе;
  • Двічі Лобачеве;
  • Двічі Південне;
  • Чотири рази Новозванівку;
  • Двічі Луганське;
  • Тричі Авдіївку;
  • П'ять разів Щастя;
  • Чотири рази Кримське;
  • Чотири рази Мар'їнку;
  • Двічі Опитне;
  • Тричі Нью-Йорк;
  • Лопаскине;
  • Тричі Новолуганське;
  • Тричі Станицю Луганську;
  • Причепилівку;
  • Сизе;
  • Новогригорівку;
  • П'ять разів Троїцьке;
  • Старий Айдар;
  • Тричі Шуми;
  • Тричі Зайцеве;
  • Двічі Трьохізбенку;
  • Богданівку.

Загострення на Донбасі