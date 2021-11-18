Антивакцинатор в детском саду: в Ровно воспитательница напала на коллег и избила их

Воспитательница не вакцинировалась от коронавируса / Коллаж "Сегодня"
В Ровно воспитательница, которую отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации, ворвалась в здание с тремя мужчинами и устроила разборки. Женщина требовала вернуть ее на работу.
Об этом пишет сайт "Факты".
Избили директора и педагогов
Инцидент произошел во время тихого сна. Директор утверждает, что ее и еще двоих педагогов избили.
Конфликт остановила полиция.
"По их словам, отстраненная работница повредила имущество садика, создавала конфликт, толкалась и дергала за одежду, ударила одну из работниц кулаком в лицо", – рассказала спикер патрульной полиции Ровенской области Наталья Китюк.
Единственная не вакцинировалась
По словам сотрудников, эта женщина – единственная из коллектива, кто не вакцинировался.
Они утверждают, что женщину предупреждали об отстранении и предлагали ей делать ПЛР-тесты или взять справку, что вакцинация ей противопоказана. Но воспитательница не согласилась.
Воспитательницу накажут?
В полиции открыли 4 уголовных производства по данному инциденту. Отстраненная работница, в свою очередь, решила обратиться в суд.
После вакцинации от COVID-19 умирают?
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на сегодняшний день на самом деле нет ни одного случая, когда была установлена связь между вакцинацией и смертью.
"Я бы просил СМИ очень осторожно освещать такие темы, ведь неосторожные сообщения могут способствовать распространению фейков о вакцинации", – заявил Игорь Кузин.