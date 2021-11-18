Антивакцинатор у дитячому садку: у Рівному вихователька напала на колег та побила їх

Вихователька не вакцинувалась від коронавірусу / Колаж "Сьогодні"

У Рівному вихователька, яку відсторонили від роботи через відсутність вакцинації, увірвалася до будівлі з трьома чоловіками та влаштувала розбирання. Жінка вимагала повернути її на роботу.

Про це пише сайт "Факти".

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Побили директора та педагогів

Інцидент стався під час тихого сну. Директор стверджує, що її та ще двох педагогів побили.

Конфлікт зупинила поліція.

"За їхніми словами, відсторонена робітниця пошкодила майно садка, створювала конфлікт, штовхалася і смикала за одяг, вдарила одну з робітниць кулаком в обличчя", – розповіла речник патрульної поліції Рівненської області Наталія Китюк.

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Єдина не вакцинувалась

За словами співробітників, ця жінка – єдина з колективу, яка не вакцинувалася.

Вони стверджують, що жінку попереджали про усунення та пропонували їй робити ПЛР-тести або взяти довідку, що вакцинація їй протипоказана. Але вихователька не погодилася.

Виховательку покарають?

У поліції відкрили 4 кримінальні провадження за цим інцидентом. Усунена працівниця, у свою чергу, вирішила звернутися до суду.

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Після вакцинації від COVID-19 вмирають?

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що на сьогоднішній день насправді немає жодного випадку, коли було встановлено зв'язок між вакцинацією та смертю.

"Я б просив ЗМІ дуже обережно висвітлювати такі теми, адже необережні повідомлення можуть сприяти поширенню фейків про вакцинацію", – Заявив Ігор Кузін.

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