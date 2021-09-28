Арт-скульптура "Звуки города" появилась в Мариуполе: там она в форме волны

Скульптуру сделали фиолетового цвета. Фото: мэрия Мариуполя
В Мариуполе отрыли инновационную арт-скульптуру "Звуки города", которая соединила звук, форму и воспоминания мариупольцев. Новый объект установили на пирсе у моря.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Что известно о проекте
Проект "Звуки города" объединил десятки людей из разных городов Украины, которые делятся своими чувствами, воспоминаниями и ассоциациями. Затем команда специалистов "собирает" важнейшие звуки города и с помощью программ звукового дизайна и 3D-визуализации создает уникальный арт-объект, не имеющий аналогов.
Инициатором проекту, соединившего искусство и современные технологии, стали продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко и основательница Spilne Art Наташа Ткаченко.
"Мариуполь – город, в котором детский смех и крики чаек сочетаются с шумом индустриальных предприятий и порта. И из этого сочетания рождается новая энергия и ритмы жизни этого уникального города и его жителей. Благодаря скульптуре "Звуки города" каждый может почувствовать и увидеть этот ритм", – сказала Алена Тимошенко.
По ее словам, место для скульптуры выбрано не случайно. А цветовая гамма перекликается с палитрой заходящего в море солнца.
"В процессе записи звуков и создания фигуры мы не ожидали, что получится волна. Это очень символично для города на берегу моря", – добавил мэр Вадим Бойченко.
Читайте также:
В Харькове открыли скульптуру "Звуки города" (фото)
Арт-объект в Мариуполе стал одним из 7 скульптур "Звуки города", установленных в городах Украины. Он звучит шумом моря и криками чаек, работой торгового порта и металлургических комбинатов, железной дорогой, ударами на ринге и детским смехом.
Напомним, ранее мультимедийную арт-скульптуру "Звуки музыки" открыли во Львове в креативном пространстве !FESTrepublic.
- Ранее мы сообщали, что в Киеве появилась бронзовая пальма. Это миниатюра самой старой пальмы Европы, которой 200 лет – она упирается в крышу 36-метровой оранжереи.
- Также напомним, в Одессе появится уникальная скульптура со звуками города.