Арт-скульптура "Звуки міста" з'явилась у Маріуполі: там вона у формі хвилі

Скульптуру зробили фіолетового кольору. Фото: мерія Маріуполя

У Маріуполі відрили інноваційну арт-скульптуру "Звуки міста", яка поєднала звук, форму та спогади маріупольців. Новий об'єкт встановили на пірсі біля моря.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Що відомо про проєкт

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Проєкт "Звуки міста" об’єднав десятки людей з різних міст України, які діляться своїми почуттями, спогадами і асоціаціями. Потім команда фахівців "збирає" найважливіші звуки міста і за допомогою програм звукового дизайну та 3D-візуалізації створює унікальний арт-об’єкт, який не має аналогів.

Ініціаторками проєкту, що поєднав мистецтво і сучасні технології, стали продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко і засновниця Spilne Art Наташа Ткаченко.

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Арт-об'єкт з'явився до Дня міста. Фото: мерія Маріуполя

"Маріуполь – місто, в якому дитячий сміх і крики чайок поєднуються з шумом індустріальних підприємств і порту. І з цього поєднання народжується нова енергія і ритми життя цього унікального міста і його мешканців. Завдяки скульптурі "Звуки міста" кожен може відчути і побачити цей ритм", – сказала Альона Тимошенко.

За її словами, місце для скульптури вибрано не випадково. А кольорова гама перекликається з палітрою сонця, що сідає у море.

"В процесі запису звуків і створення фігури ми не очікували, що вийде хвиля. Це дуже символічно для міста на березі моря", – додав міський голова Вадим Бойченко.

Колір обраний не випадково – це колір заходу сонця над морем. Фото: мерія Маріуполя

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Арт-об’єкт у Маріуполі став одним із 7 скульптур "Звуки міста", встановлених у містах України. Він звучить шумом моря і криками чайок, роботою торгового порту та металургійних комбінатів, залізницею, ударами на рингу і дитячим сміхом.

Нагадаємо, раніше мультимедійну арт-скульптуру "Звуки музики" відкрили у Львові в креативному просторі !FESTrepublic.

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