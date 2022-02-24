Атака РФ из оккупированного Крыма – движется техника, убит украинский пограничник (видео)

Военная техника заходит из Крыма. Скриншот из видео ГПСУ

Границы Украины с оккупированным Крымом обстреляли из ракетных систем залпового огня. Огонь вели по позициям пограничников в районе Преображенки Херсонской области.

По официальному сообщению МВД Украины, погиб один пограничник. Информация о других жертвах устанавливается.

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Также военные опубликовали видео движения военной техники со стороны админграницы с полуостровом:

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Потери от наступления России

По состоянию на 9 утра опубликованы официальные данные о таких потерях:

В 08.36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 — погибших, 7 — ранены, 19 — без вести пропавшие.

В 08.38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль в результате чего пострадала женщина с ребенком.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области — три удара по складам 17 танковой бригады.

Позиция боевого дежурства 4608 Краснополье — удар с БПЛА

Боевики разбомбили мост через реку Ингулец.

Кроме того, есть погибший и пострадавшие от обстрела Броваров.