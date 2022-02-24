Атака РФ з окупованого Криму – рухається техніка, вбито українського прикордонника (відео)

Кордони України з окупованим Кримом обстріляли з ракетних систем залпового вогню. Вогонь вели по позиціях прикордонників у районі Преображенки на Херсонщині.

За офіційним повідомленням МВС України, загинув один прикордонник. Інформація щодо інших жертв встановлюється.

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Також військові опублікували відео руху військової техніки з боку адмінкордону з півостровом:

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Втрати від наступу Росії

Станом на 9 ранку опубліковані офіційні дані про такі втрати:

О 08.36 на Одещині в місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6 – загиблих, 7 – поранені, 19 – зниклі безвісти.

О 08.38 у місті Маріуполь Донецької області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.

У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль, внаслідок чого постраждала жінка з дитиною.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області три удари по складах 17 танкової бригади.

Позиція бойового чергування 4608 Краснопілля – удар з БПЛА.

Бойовики розбомбили міст через річку Інгулець.

До того ж, є загиблий та постраждалі від обстрілу Броварів.