Атака РФ з окупованого Криму – рухається техніка, вбито українського прикордонника (відео)

Кордони України з окупованим Кримом обстріляли з ракетних систем залпового вогню. Вогонь вели по позиціях прикордонників у районі Преображенки на Херсонщині.
За офіційним повідомленням МВС України, загинув один прикордонник. Інформація щодо інших жертв встановлюється.
Також військові опублікували відео руху військової техніки з боку адмінкордону з півостровом:
Втрати від наступу Росії
Станом на 9 ранку опубліковані офіційні дані про такі втрати:
- О 08.36 на Одещині в місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6 – загиблих, 7 – поранені, 19 – зниклі безвісти.
- О 08.38 у місті Маріуполь Донецької області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.
- У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль, внаслідок чого постраждала жінка з дитиною.
- У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області три удари по складах 17 танкової бригади.
- Позиція бойового чергування 4608 Краснопілля – удар з БПЛА.
- Бойовики розбомбили міст через річку Інгулець.
До того ж, є загиблий та постраждалі від обстрілу Броварів.