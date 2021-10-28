Авария на "Укрзализныци": движение поездов возобновили

Поезда будут ездить с минимальной задержкой / Коллаж "Сегодня"
В Украине возобновили движение поездов, которые задержались из-за схождение грузовых вагонов в Житомирской области.
Об этом сообщает УЗ.
Детали
Первый пассажирский поезд №30 Ужгород – Киев отправился со станции Чернорудка (Житомирская область). Задержка поезда составила больше 1 часа.
В дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут ездить с минимальной задержкой.
Какие поезда опаздывали:
- №134/133 Рахов – Николаев;
- №772/771 Хмельницкий – Киев;
- №88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- №138/137 Хмельницкий – Лисичанск;
- №769/770 Киев – Каменец-Подольский;
- №357/758 Киев – Рахов;
- №867/868 Киев – Гречаны;
- №13/113-14/114 Киев – Солотвино, Чоп;
- №145/146 Киев – Измаил;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- №81/82 Киев – Ужгород;
- №49/50 Киев – Трускавец;
- №105/106 Киев – Одесса;
- №41/42 Трускавец – Днепр;
- №42/41 Днепр – Трускавец;
- №130/150-129/149 Кременчуг, Полтава – Ивано-Франковск, Ворохта;
- №22/21 Трускавец – Харьков;
- №3/4 Ужгород – Запорожье;
- №110/109 Львов – Херсон;
- №139/140 Киев – Каменец-Подольский.
Подробности аварии
Около 11:30 в полицию поступило сообщение об аварии на железной дорогевблизи села Чернорудки Бердичевского района. С рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. В результате аварии никто из людей не пострадал.
Предварительно с рельсов сошли 11 грузовых вагонов поезда Казатин – Фастов.
Раньше мы писали:
- Недавно крупная авария на железной дороге произошла в Полтавской области. У станции Решетиловка 56-летний водитель грузовика Daf, перевозивший тралом комбайн, выехал на железнодорожный переезд. Там он столкнулся с товарным поездом.
- Из-за ДТП поезда и грузовика несколько поездов прибыли с опозданием.