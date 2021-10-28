Аварія на "Укрзалізниці": рух поїздів відновили

Поїзди їздитимуть із мінімальною затримкою / Колаж "Сьогодні"
В Україні відновлено рух потягів, які затрималися через сходження вантажних вагонів у Житомирській області.
Про це повідомляє УЗ.
Деталі
Перший пасажирський поїзд № 30 Ужгород – Київ вирушив зі станції Чорнорудка (Житомирська область). Затримка поїзда становила понад 1 годину.
Надалі всі пасажирські потяги, які з 27 жовтня змінили маршрут через аварію, повернуться до свого звичного маршруту і їздитимуть з мінімальною затримкою.
Які потяги запізнювалися:
- № 134/133 Рахів – Миколаїв;
- № 772/771 Хмельницький – Київ;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 138/137 Хмельницький – Лисичанськ;
- № 769/770 Київ – Кам'янець-Подільський;
- № 357/758 Київ – Рахів;
- № 867/868 Київ – Гречани;
- № 13/113-14/114 Київ – Солотвино, Чоп;
- № 145/146 Київ – Ізмаїл;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 49/50 Київ – Трускавець;
- № 105/106 Київ – Одеса;
- № 41/42 Трускавець – Дніпро;
- № 42/41 Дніпро – Трускавець;
- № 130/150-129/149 Кременчук, Полтава – Івано-Франківськ, Ворохта;
- № 22/21 Трускавець – Харків;
- № 3/4 Ужгород – Запоріжжя;
- № 110/109 Львів – Херсон;
- № 139/140 Київ – Кам'янець-Подільський.
Подробиці аварії
Близько 11:30 до поліції надійшло повідомлення про аварію на залізниці поблизу села Чорнорудка Бердичівського району. З рейок зійшли 11 вагонів вантажного поїзда. Внаслідок аварії ніхто з людей не постраждав.
За попередніми даними, з рейок зійшли 11 вантажних вагонів поїзда Козятин – Фастів.
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- Нещодавно велика аварія на залізниці сталася у Полтавській області. Біля станції Решетилівка 56-річний водій вантажівки Daf, що перевозив тралом комбайн, виїхав на залізничний переїзд. Там він зіткнувся з товарним поїздом.
- Через ДТП поїзда та вантажівки кілька поїздів прибули із запізненням.