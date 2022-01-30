Авто Одесского облсовета попало в ТОП самых дорогих на Prozorro – сколько стоит

Одесский облсовет купил Mercedes-Benz V-Class Avantgarde. Фото: коллаж "Сегодня"

Одесский областной совет приобрел элитный автомобиль, который возглавил рейтинг самых дорогих машин на Prozorro.

Об этом говорится на сайте DOZORRO.

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Авто за 3,3 млн гривен

Mercedes-Benz V-Class Avantgarde обошелся бюджету Одесской области в 3,3 млн грн. Автомобиль купили в конце 2021 года для обслуживания областного совета и ОГА.

Внутри салон украшен кожей наппа, имеет сиденья класса люкс, акустическую систему объемного звучания Burmester, центральную консоль со встроенной холодильной камерой.

Кроме того, в машине сдвижная панорамная крыша и мультимедийная система MBUX.

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Самые дорогие автомобили на на Prozorro. Фото: DOZORRO

В Харькове дорожники купят иномарку за 1 млн грн с защитой от ям на асфальте

Государственное предприятие "Дороги Харьковщины" объявило закупку автомобиля Skoda Karoq или его эквивалента в системе "Прозорро". Ожидаемая стоимость авто – 906 тысяч гривен. Победитель должен поставить автомобиль до июня 2022 года.

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В документе указано, что машина должна быть 2021 выпуска, цвета серый металлик. В авто должен быть так называемый "пакет "плохие дороги".

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