Авто Одеської облради потрапило в топ найдорожчих на Prozorro – скільки коштує

Одеська облрада купила Mercedes-Benz V-Class Avantgarde. Фото: колаж "Сьогодні"

Одеська обласна рада придбала елітний автомобіль, який очолив рейтинг найдорожчих машин на Prozorro.

Про це йдеться на сайті DOZORRO.

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Авто за 3,3 млн гривень

Mercedes-Benz V-Class Avantgarde коштував бюджету Одеської області 3,3 млн грн. Автомобіль купили наприкінці 2021 року для обслуговування обласної ради та ОДА.

Всередині салон прикрашений шкірою напа, має сидіння класу люкс, акустичну систему об'ємного звучання Burmester, центральну консоль із вбудованою холодильною камерою.

Крім того, у машині зсувний панорамний дах та мультимедійна система MBUX.

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Найдорожчі автомобілі на Prozorro. Фото: DOZORRO

У Харкові дорожники куплять іномарку за 1 млн грн із захистом від ям на асфальті

Державне підприємство "Дороги Харківщини" оголосило закупівлю автомобіля Skoda Karoq або його еквівалента у системі "Прозорро". Очікувана вартість авто – 906 тисяч гривень. Переможець має постачити автомобіль до червня 2022 року.

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У документі зазначено, що машина має бути 2021 року випуску, кольору сірий металік. В авто має бути пакет "погані дороги".

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