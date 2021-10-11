Без локдауна никак? В Одесской области ужесточили карантин

Карантин в Одесской области. Фото: коллаж "Сегодня"

С 11 октября в Одесской области ужесточают карантинные меры. Изменения коснутся медицины и сферы образования.

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров на брифинге.

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Новые ограничения в Одесской области

В регионе с 11 октября запрещаются:

плановые госпитализации в местных больницах, кроме случаев с риском осложнения беременности и родов, а также с онкологическими и пульмонологическими болезнями.

Кроме того, под запрет попали массовые мероприятия, а также любые развлекательные, спортивные, рекламные и другие мероприятия, кроме официальных спортивных, которые включены в единый календарный план.

Показатели заболеваемости коронавирусом в Одесской области

По словам Гончарова, показатели заболеваемости коронавирусом в Одесской области в 6 раз превышают целевые. К критической отметке уже подошло количество госпитализаций и загруженность коек с кислородом.

Главный санврач добавил: в случае, если такая тенденция сохранится, то локдауна в конце октября – начале ноября не миновать.

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Карантин в Украине ужесточается. Фото: коллаж "Сегодня"

Кто близок к красной зоне?

Как рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, в данный момент близка к красной зоне Херсонская область. По его словам, сначала значительный рост нынешней волны коронавируса был в западных областях.

"Мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021-го. Но в данный момент мы видим, что Черновицкая область, которая сама "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост", – сказал министр.

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Ляшко добавил, что Херсонщина, которая две волны прошла, не выходя из желтого уровня и не попав в оранжевый, в данный момент одна из первых, которая может приблизиться к красной зоны.

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