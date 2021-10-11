Без локдауну ніяк? В Одеській області посилили карантин

Карантин в Одеській області. Фото: колаж "Сьогодні"
З 11 жовтня в Одеській області посилюють карантинні заходи. Зміни торкнуться медицини та сфери освіти.
Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров на брифінгу.
Нові обмеження в Одеській області
У регіоні з 11 жовтня забороняються:
- планові госпіталізації в місцевих лікарнях, крім випадків з ризиком ускладнення вагітності та пологів, а також з онкологічними та пульмонологічними хворобами.
- Крім того, під заборону потрапили масові заходи, а також будь-які розважальні, спортивні, рекламні та інші заходи, крім офіційних спортивних, які включені в єдиний календарний план.
Показники захворюваності коронавірусом в Одеській області
За словами Гончарова, показники захворюваності коронавірусом в Одеській області у 6 разів перевищують цільові. До критичної позначки вже підійшла кількість госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем.
Головний санлікар додав: у разі, якщо така тенденція збережеться, то локдауну наприкінці жовтня – початку листопада не минути.
Хто найближчий до "червоної" зони?
Як розповів глава МОЗ Віктор Ляшко, зараз однією з найближчих до "червоної зони" підвищеної небезпеки є Херсонська область. За його словами, спочатку значне зростання нинішньої хвилі коронавірусу було в західних областях.
"Ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020 року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша "загорілася" в новій хвилі, вже стабілізувалася. А ось східні і південні області дають приріст", – сказав міністр.
Ляшко додав, що Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи з "жовтого" рівня і не потрапивши в "помаранчевий", зараз одна з перших, яка може наблизитися до "червоної" зони.
Читайте також:
- З 10 жовтня Харків переходить до помаранчевої зони. 18 жовтня показники переглянуть і місто може потрапити в червону.
- 11 жовтня показниками помаранчевої адаптивного карантину відповідають 16 регіонів Україн, зокрема і Харків.