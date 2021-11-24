Без пострадавших не обошлось: в центре Днепра мужчина устроил стрельбу

Мужчина несколько раз выстрелил в пострадавшего / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 24 ноября, в центре Днепра мужчина устроил стрельбу. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает Днепровское районное управление полиции.

Что случилось

Работник строительной площадки и неизвестный мужчина начали ссориться. Из-за этого нарушитель достал травматическое оружие и начал из него стрелять в 52-летнего работника площадки.

Обратился в полицию случайный свидетель. Пострадавшего доставили в больницу.

Как накажут виновника

По факту стрельбы в центре города полиция Днепра открыла уголовное производство.

По указанному факту следственные отделения полиции №7 открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нападавшему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.

Стельба в Киеве

В Киеве возле Киево-Святошинского суда произошла стрельба.Как выяснилось, пострадавший мужчина получил три ранения: в ногу и спину.

По предварительным данным, пострадавший мужчина пришел на суд вместе со своим адвокатом. Как уточнили правоохранители, должно было слушаться дело о разбое.

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