Без постраждалих не обійшлося: у центрі Дніпра чоловік вчинив стрілянину

Чоловік кілька разів вистрілив у постраждалого / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 24 листопада, у центрі Дніпра чоловік влаштував стрілянину. Є постраждалі.

Про це повідомляє Дніпровське районне управління поліції

Що трапилося

Працівник будівельного майданчика та невідомий чоловік почали сваритися. Через це порушник дістав травматичну зброю і почав із неї стріляти у 52-річного працівника майданчика.

Звернувся до поліції випадковий свідок. Потерпілого доправили до лікарні.

Як покарають винуватця

За фактом стрілянини у центрі міста поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції №7 відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

Стельба у Києві

У Києві біля Києво-Святошинського суду сталася стрілянина.Як з'ясувалося, потерпілий чоловік отримав три поранення: у ногу та спину.

За попередніми даними, чоловік прийшов на суд разом зі своїм адвокатом. Як уточнили правоохоронці, мала слухатися справа про розбій.

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