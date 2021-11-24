Без постраждалих не обійшлося: у центрі Дніпра чоловік вчинив стрілянину

Чоловік кілька разів вистрілив у постраждалого / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 24 листопада, у центрі Дніпра чоловік влаштував стрілянину. Є постраждалі.
Про це повідомляє Дніпровське районне управління поліції
Що трапилося
Працівник будівельного майданчика та невідомий чоловік почали сваритися. Через це порушник дістав травматичну зброю і почав із неї стріляти у 52-річного працівника майданчика.
Звернувся до поліції випадковий свідок. Потерпілого доправили до лікарні.
Як покарають винуватця
За фактом стрілянини у центрі міста поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження.
За вказаним фактом слідчі відділення поліції №7 відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.
Стельба у Києві
У Києві біля Києво-Святошинського суду сталася стрілянина.Як з'ясувалося, потерпілий чоловік отримав три поранення: у ногу та спину.
За попередніми даними, чоловік прийшов на суд разом зі своїм адвокатом. Як уточнили правоохоронці, мала слухатися справа про розбій.
Раніше ми писали:
- 7 липня у Голосіївському районі поранення отримали двоє людей, у тому числі поліцейський.
- А 18 липня стріляли на Солом'янці. Одна людина госпіталізована з вогнепальним пораненням.