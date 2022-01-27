Без семьи и работал кладовщиком. Что известно о нацгвардейце Рябчуке, устроившем стрельбу в Днепре

20-летний Артемий Рябчук, который устроил смертельную стрельбу в Днепре. Фото: коллаж "Сегодня"

20-летний солдат Артемий Рябчук, который устроил кровавую стрельбу в Днепре, родом из Измаила Одесской области. Парень не был судим, вырос без отца, а до службы некоторое время работал кладовщиком.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о стрелке, убившего пять человек.

Реклама

Что известно о 20-летнем солдате?

В полиции сообщили, что рост Артемия – 194 сантиметра, у него карие глаза и темные короткие волосы. Парень родом из Измаила Одесской области. Он не был судим и холост. Кроме того, стрелок окончил аграрно-технический колледж и некоторое время работал кладовщиком.

Артемий Рябчук. Фото: ГУНП Украины

Реклама

Солдат служил в НГУ с осени прошлого года.

"Был задействован в охране Южмаша. Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей", – рассказал нам спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

"Характеризовался положительно. Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом", – добавил Музычук.

Спикер МВС Артем Шевченко заявил, что Рябчук служил в Днепре всего три месяца.

"Это могла быть месть за неуставные отношения или вспышка ненависти из-за проблем в семье, внезапное нападение агрессии или что-нибудь другое. Следствие должно подробно разобраться в причинах. К сожалению, в военных коллективах, где есть доступ к оружию, такое случается. Но в последнее время не припомню, чтобы не на фронте солдаты убивали своих так массово", – отметил Шевченко.

Реклама

Солдата задержали полицейские. Фото: соцсети

Подробности трагедии

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял в оружейке автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. На месте происшествия погибли 5 человек, 5 ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения.

Во время оказания медицинской помощи скончалась военнослужащая НГУ, также получившая огнестрельные ранения.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года.

"Был задействован в охране "Южмаша". Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей", – рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

"Характеризовался положительно. Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом",- сказал нам спикер НГУ Руслан Музычук.

Жизни раненым угрозы нет, у них ранения конечностей.

На момент стрельбы в караульном помещении находились 22 солдата, двоим удалось выбежать и вызвать скорую и полицию. На данный момент на месте стрельбы установлен полицейский кордон, работают правоохранители и нацгвардейцы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Стрелка могут доставить в Киев

Как стало известно "Сегодня", учитывая резонанс, правоохранители не исключают, что Рябчук будет доставлен в Киев.

Объясняют это тем, что на место преступления выехали следователи Главного следственного управления ГБР, которые и могут принять такое решение.

Ранее мы писали: