Без сім'ї і працював комірником. Що відомо про нацгвардійця Рябчука, який вчинив стрілянину в Дніпрі

20-річний Артемій Рябчук, який вчинив смертельну стрілянину у Дніпрі. Фото: колаж "Сьогодні"
20-річний солдат Артемій Рябчук, який влаштував криваву стрілянину у Дніпрі, родом з Ізмаїла Одеської області. Хлопець не був судимий, виріс без батька, а до служби деякий час працював комірником.
Сайт "Сьогодні" докладніше розповість про стрілка, який вбив п'ятьох людей.
Що відомо про 20-річного солдата?
У поліції повідомили, що зріст Артемія – 194 сантиметри, у нього карі очі й темне коротке волосся. Хлопець родом з Ізмаїла Одеської області. Він не був судимий, неодружений. Крім того, стрілець закінчив аграрно-технічний коледж і якийсь час працював комірником.
Артемій Рябчук. Фото: ГУНП України
Солдат служив у НГУ з осені минулого року.
"Був долучений до охорони "Південмашу". Жодних відхилень у нього не спостерігалося, він також не входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи. Щодо поранених військовослужбовців, то у них травми кінцівок", – розповів спікер Нацгвардії Руслан Музичук.
"Характеризувався позитивно. Призначення у варту – ціла процедура, вони постійно проходять бесіди з психологом", – додав Музичук.
Спікер МВС Артем Шевченко заявив, що Рябчук служив у Дніпрі лише три місяці.
"Це могла бути помста за нестатутні відносини чи спалах ненависті через проблеми в сім'ї, раптовий напад агресії чи щось інше. Слідство має докладно розібратися у причинах. На жаль, у військових колективах, де є доступ до зброї, таке трапляється. Але останнім часом не пригадаю, щоб не на фронті солдати вбивали своїх так масово", – зазначив Шевченко.
Солдата затримали поліцейські. Фото: соцмережі
Подробиці трагедії
Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат караульної служби взяв у збройовій кімнаті автомат АК-47 і патрони до нього, а потім відкрив стрілянину.
Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати телефоном поліцію та швидку. На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.
Стрілець – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження.
Під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.
На момент стрілянини в караульному приміщенні перебувало 22 солдатів, двом вдалося вибігти й викликати швидку та поліцію. На цей момент на місці стрілянини встановлено поліцейський кордон, працюють правоохоронці та нацгвардійці.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).
Стрілка можуть доставити до Києва
Як стало відомо "Сьогодні", з огляду на резонанс, правоохоронці не виключають, що Рябчука буде доставлено до Києва.
Пояснюють це тим, що на місце злочину виїхали слідчі Головного слідчого управління ДБР, які можуть прийняти таке рішення.