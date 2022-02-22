Без выстрелов ВСУ. Боевики на Донбассе понесли большие потери

Российские оккупанты несут потери на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Российско-оккупационные войска несут потери на Донбассе. За прошедшие сутки, 21 февраля, со стороны врагов пострадали 18 человек.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Потери РФ

Потери российско-оккупационных войск за сутки, 21 февраля, составили 18 человек:

Безвозвратные (200) – 6 (4 –7 омсбр 2 АК (небоевые, в результате ДТП), 2 – 4 омсбр 2 АК (небоевые, обстоятельства уточняются)

санитарные (300) – 12 (2 – омсбр 2 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), 2 –7 омсбр 2 АК (1- небоевой, в результате ДТП, 1 – небоевой, обстоятельства уточняются), 1 – 6 омсп 2 АК (небоевой) припадок эпилепсии – госпитализирован в больницу), 2 – 11 омсп 1 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), 2 – 3 омсбр 1 АК (небоевые, обстоятельства уточняются), 3 – 4 омсбр 2 АК (небоевые, вероятно подрыв))

Дополнительная информация уточняется.

Оккупанты обстреляли Донбасс 84 раза: погибли двое украинских военных, 18 раненых

За прошедшие сутки, 21 февраля, на Донбассе российские оккупанты 84 раза нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали много украинских военных, есть погибшие.

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Российско-оккупационные войска обстреляли: