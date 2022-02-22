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Без пострілів ЗСУ. Бойовики на Донбасі зазнали великих втрат

Софія Ковнір
22 лютого, 08:42
У штабі ООС розповіли подробиці

Російські окупанти зазнають втрат на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Російсько-окупаційні війська зазнають втрат на Донбасі. Минулої доби, 21 лютого, з боку ворогів постраждало 18 осіб.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Втрати РФ

Втрати російсько-окупаційних військ за добу 21 лютого становили 18 осіб:

  • Безповоротні (200) – 6 (4 -7 омсбр 2 АК (небойові, в результаті ДТП), 2 – 4 омсбр 2 АК (небойові, обставини уточнюються))

  • санітарні (300) – 12 (2 – омсбр 2 АК (небойові, обставини уточнюються), 2 -7 омсбр 2 АК (1- небойовий, в результаті ДТП, 1 – небойовий, обставини уточнюються), 1 – 6 омсп 2 АК (небойовий, припадок епілепсії – евакуйований в шпиталь), 2 – 11 омсп 1 АК (небойові, обставини уточнюються), 2 – 3 омсбр 1 АК (небойові, обставини уточнюються), 3 – 4 омсбр 2 АК (небойові, ймовірно підрив на НВП))

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Додаткова інформація уточнюється.

Окупанти обстріляли Донбас 84 рази: загинули двоє українських військових, 18 поранених

Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждало багато українських військових, є загиблі.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

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  • Двічі Талаківку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Пищевик – з мінометів калібру 120 мм.
  • П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
  • Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
  • Тричі Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. верстатових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Вісім разів Щастя – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Тричі Лебединське– БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.
  • Чотири рази Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм, верстатних автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
  • Тричі Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Новоселівку Другу – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
  • Тричі Гнутове – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Двічі Врубівку – з артилерії калібру 152 мм.
  • Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Тричі Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
  • Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
  • Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
  • Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
  • Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.
  • Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.
  • Шуми – з мінометів калібру 82 мм.
  • Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Славне – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Невельське – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм.

Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно, "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Є постраждалі та загиблі

  • Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям.
  • 12 військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах.
  • Шестеро отримали бойові травмування.

Станом на ранок 22 лютого російські окупанти тричі порушили "тишу".

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Щастя – зі станкових автоматичних гранатометів.
  • Двічі Маріуполь – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил через дії ворога немає.

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