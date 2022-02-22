Без пострілів ЗСУ. Бойовики на Донбасі зазнали великих втрат

Російські окупанти зазнають втрат на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"
Російсько-окупаційні війська зазнають втрат на Донбасі. Минулої доби, 21 лютого, з боку ворогів постраждало 18 осіб.
Про це повідомили у штабі ООС.
Втрати РФ
Втрати російсько-окупаційних військ за добу 21 лютого становили 18 осіб:
Безповоротні (200) – 6 (4 -7 омсбр 2 АК (небойові, в результаті ДТП), 2 – 4 омсбр 2 АК (небойові, обставини уточнюються))
санітарні (300) – 12 (2 – омсбр 2 АК (небойові, обставини уточнюються), 2 -7 омсбр 2 АК (1- небойовий, в результаті ДТП, 1 – небойовий, обставини уточнюються), 1 – 6 омсп 2 АК (небойовий, припадок епілепсії – евакуйований в шпиталь), 2 – 11 омсп 1 АК (небойові, обставини уточнюються), 2 – 3 омсбр 1 АК (небойові, обставини уточнюються), 3 – 4 омсбр 2 АК (небойові, ймовірно підрив на НВП))
Додаткова інформація уточнюється.
Окупанти обстріляли Донбас 84 рази: загинули двоє українських військових, 18 поранених
Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждало багато українських військових, є загиблі.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Двічі Талаківку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Пищевик – з мінометів калібру 120 мм.
- П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
- Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
- Тричі Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. верстатових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Вісім разів Щастя – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Тричі Лебединське– БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.
- Чотири рази Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм, верстатних автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
- Тричі Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Новоселівку Другу – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
- Тричі Гнутове – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- Двічі Врубівку – з артилерії калібру 152 мм.
- Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів.
- Тричі Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
- Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
- Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
- Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.
- Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
- Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
- Причепилівку – з мінометів калібру 82 мм.
- Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.
- Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
- Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.
- Шуми – з мінометів калібру 82 мм.
- Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Славне – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
- Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Невельське – з мінометів калібру 120 мм.
- Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм.
Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно, "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Є постраждалі та загиблі
- Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям.
- 12 військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах.
- Шестеро отримали бойові травмування.
Станом на ранок 22 лютого російські окупанти тричі порушили "тишу".
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Щастя – зі станкових автоматичних гранатометів.
- Двічі Маріуполь – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил через дії ворога немає.