Без пострілів ЗСУ. Бойовики на Донбасі зазнали великих втрат

Російські окупанти зазнають втрат на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Російсько-окупаційні війська зазнають втрат на Донбасі. Минулої доби, 21 лютого, з боку ворогів постраждало 18 осіб.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Втрати РФ

Втрати російсько-окупаційних військ за добу 21 лютого становили 18 осіб:

Безповоротні (200) – 6 (4 -7 омсбр 2 АК (небойові, в результаті ДТП), 2 – 4 омсбр 2 АК (небойові, обставини уточнюються))

санітарні (300) – 12 (2 – омсбр 2 АК (небойові, обставини уточнюються), 2 -7 омсбр 2 АК (1- небойовий, в результаті ДТП, 1 – небойовий, обставини уточнюються), 1 – 6 омсп 2 АК (небойовий, припадок епілепсії – евакуйований в шпиталь), 2 – 11 омсп 1 АК (небойові, обставини уточнюються), 2 – 3 омсбр 1 АК (небойові, обставини уточнюються), 3 – 4 омсбр 2 АК (небойові, ймовірно підрив на НВП)) Реклама

Додаткова інформація уточнюється.

Окупанти обстріляли Донбас 84 рази: загинули двоє українських військових, 18 поранених

Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждало багато українських військових, є загиблі.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

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