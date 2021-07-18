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Боевики активизировали обстрелы на Донбассе. Двое военных получили ранения

18 июля, 07:42

Светлана Москаленко

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь

Освобождение Мариуполя. Коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили двое военных, они госпитализированы, сообщает пресс-служба ООС.

Уже сегодня с утра боевики открыли огонь один раз – боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

Где зафиксировали обстрелы накануне:

Напомним, днем ранее боевики практически соблюдали режим тишины, вооруженные формирования Российской Федерации только один раз нарушили режим прекращения огня.

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