Бойовики активізували обстріли на Донбасі. Двоє військових отримали поранення

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь

Звільнення Маріуполя. Колаж "Сьогодні"

За минулу добу бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримали двоє військових, вони госпіталізовані, повідомляє пресслужба ООС.

Вже сьогодні з ранку бойовики відкрили вогонь один раз – бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Про всі факти порушень з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.

Де зафіксували обстріли напередодні:

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поблизу Чермалика противник обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї.

противник обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї. В районі Водяного окупанти тричі вели вогонь з озброєння БМП-1, мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

окупанти тричі вели вогонь з озброєння БМП-1, мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У Широкиному і Павлополі російські найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

і російські найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. У напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської-Федерації застосовували артилерію калібру 122-мм.

збройні формування Російської-Федерації застосовували артилерію калібру 122-мм. В районі селища Піски ворог тричі обстрілював позиції ВС з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

ворог тричі обстрілював позиції ВС з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. неподалік Новозванівки російські окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, у п'ятницю бойовики практично дотримувалися режиму тиші, Збройні формування Російської Федерації тільки один раз порушили режим припинення вогню.

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