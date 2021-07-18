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Бойовики активізували обстріли на Донбасі. Двоє військових отримали поранення

18 липня, 07:42

Світлана Москаленко

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь

Звільнення Маріуполя. Колаж "Сьогодні"

За минулу добу бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримали двоє військових, вони госпіталізовані, повідомляє пресслужба ООС.

Вже сьогодні з ранку бойовики відкрили вогонь один раз – бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Про всі факти порушень з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.

Де зафіксували обстріли напередодні:

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Нагадаємо, у п'ятницю бойовики практично дотримувалися режиму тиші, Збройні формування Російської Федерації тільки один раз порушили режим припинення вогню.

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