Боевики готовят наступление на Донбассе: тревожное предупреждение от разведчиков

Боевики не утихают на Донбассе/коллаж "Сегодня"

Боевики скрытно готовятся активизировать обстрелы на Донбассе. Для этого завозят на оккупированные территории дополнительное вооружение и боеприпасы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает боевую готовность.

Под видом перевозок имущества для подготовки к зимнему периоду в передовые подразделения скрытно завозят дополнительное вооружение и боеприпасы и прибывают диверсионно-разведывательные подразделения,

Возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в том числе в артиллерийских и минометных подразделениях.

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"Подобным образом оккупанты скрытно готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения", – заявили в разведке.

Ситуация в Донбассе

Боевики продолжают стрелять. За прошедшие сутки, 4 октября, они 4 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Стреляли вблизи населенных пунктов:

Лебединское – из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из подствольных гранатометов;

– из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из подствольных гранатометов; Новотошковское - из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Луганской области заметили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы боевиков наши защитники открывали ответный огонь и вынудили прекратить вражеские обстрелы.

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На Донбассе боевики обстреляли жилые дома. Кроме того, ранили двух украинских военных.