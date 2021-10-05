Бойовики готують наступ на Донбасі: тривожне попередження від розвідників

Бойовики не вщухають на Донбасі/колаж "Сьогодні"

Бойовики приховано готуються активізувати обстріли на Донбасі. Для цього завозять на окуповані території додаткове озброєння та боєприпаси.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях посилює бойову готовність.

Під виглядом перевезень майна для підготовки до зимового періоду до передових підрозділів приховано завозять додаткове озброєння та боєприпаси, прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи.

Зросла інтенсивність тренувань з бойової готовності, зокрема в артилерійських та мінометних підрозділах.

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"У такий спосіб окупанти приховано готують активізацію обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил з метою завдавання збитків, провокування вогню у відповідь та знищення елементів системи спостереження", – заявили у розвідці.

Ситуація на Донбасі

На Донбасі бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 4 жовтня, вони 4 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Стріляли біля таких населених пунктів:

Лебединське - з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також із підствольних гранатометів;

- з ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також із підствольних гранатометів; Новотошківське – з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У Луганській області помітили проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли бойовиків наші захисники відкривали у відповідь вогонь і змусили припинити ворожі обстріли.

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