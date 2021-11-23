Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных: где стреляли

Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на утро 23 ноября вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим тишины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Где стреляли?
- В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- В сторону Причепиловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
- В районе Лебединского оккупанты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.
- Возле Каменки российские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
- Вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Есть раненые
В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Воины находятся в больнице. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое.
Новая провокация РФ на Донбассе
Оккупанты на Донбассе в пятницу, 19 ноября, не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловку. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.
Два вооруженных члена формирований РФ отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от их командиров.
"Задачей патруля было уточнить сообщения о повреждении гражданских объектов в данном населенном пункте. В 10:25 они сказали, что СММ следует связаться с высокопоставленными членами вооруженных формирований для легкого доступа в поселок", – говорится в отчете.
Прождав около 50 минут на блокпосту, патруль сообщил членам вооруженных формирований, что решил запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.
"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула этот район", – отмечается в отчете.
Ранее мы писали:
- Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта. Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций.
- Оккупанты обстреляли населенный пункт Камышеваха в Луганской области. Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни.