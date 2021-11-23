Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових: де стріляли

На Донбасі знову загиблі. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 23 листопада збройні формування РФ сім разів порушили режим тиші. Унаслідок цього двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

У напрямку Попасної противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У бік Причепилівки ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У районі Лебединського окупанти відкривали вогонь двічі, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Біля Кам'янки російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Павлополя противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Є поранені

Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Воїни перебувають у лікарні. Стан здоров'я одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий.

Нова провокація РФ на Донбасі

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Старомихайлівці. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

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Два озброєні члени формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від їхніх командирів.

"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження, і повідомив про це найманців.

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"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район", – зазначається у звіті.

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