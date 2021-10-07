Боевики на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов: где шли бои

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня
На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 6 октября, они шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщили в Минобороны.
- В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Новолуганского боевики трижды обстрелял позиции ВСУ: два раза из стрелкового оружия и один раз – из подствольных гранатометов.
- В районе Пивденного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали огонь в ответ и заставили боевиков успокоиться.
С начала этих суток, 7 октября, нарушений не зафиксировано.
Эскалация на Донбассе и потери ВСУ
- 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
- 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
- 12 сентября – один погибший и трое раненых;
- 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
- 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
- 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
- 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
- 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.
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