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Боевики на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов: где шли бои

Татьяна Очеретяная
7 октября, 07:16
В среду незаконные вооруженные формирования открывали огонь вблизи четырех населенных пунктов

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 6 октября, они шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в Минобороны.

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  • В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Новолуганского боевики трижды обстрелял позиции ВСУ: два раза из стрелкового оружия и один раз – из подствольных гранатометов.
  • В районе Пивденного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали огонь в ответ и заставили боевиков успокоиться.

С начала этих суток, 7 октября, нарушений не зафиксировано.

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Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

  • 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
  • 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
  • 12 сентября – один погибший и трое раненых;
  • 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
  • 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
  • 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
  • 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
  • 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.

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