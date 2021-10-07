Боевики на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов: где шли бои

На Донбассе продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 6 октября, они шесть раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в Минобороны.

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В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского боевики трижды обстрелял позиции ВСУ: два раза из стрелкового оружия и один раз – из подствольных гранатометов.

боевики трижды обстрелял позиции ВСУ: два раза из стрелкового оружия и один раз – из подствольных гранатометов. В районе Пивденного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали огонь в ответ и заставили боевиков успокоиться.

С начала этих суток, 7 октября, нарушений не зафиксировано.

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Эскалация на Донбассе и потери ВСУ