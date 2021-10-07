Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини в регіонах Новини Донбасу

Бойовики на Донбасі вдарили по ЗСУ з гранатометів: де йшли бої

Тетяна Очеретяна
7 жовтня, 07:16
У середу незаконні збройні формування відкривали вогонь поблизу чотирьох населених пунктів

На Донбасі тривають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 6 жовтня, вони шість разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в Міноборони.

Реклама

Читайте також:

  • У напрямку Нью-Йорка і Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Новолуганського бойовики тричі обстріляв позиції ЗСУ: два рази зі стрілецької зброї та один раз – з підствольних гранатометів.
  • У районі Південного окупанти вчинили прицільний обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

На щастя, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили бойовиків заспокоїтися.

З початку цієї доби, 7 жовтня, порушень не зафіксовано.

Реклама

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ

  • 10 вересня внаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
  • 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
  • 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
  • 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
  • 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;
  • 16 вересня – у Щасті поранення отримав місцевий житель;
  • 17 вересня – двоє бійців отримали поранення;
  • 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.

Читайте також:

Реклама