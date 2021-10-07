Бойовики на Донбасі вдарили по ЗСУ з гранатометів: де йшли бої

На Донбасі тривають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 6 жовтня, вони шість разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили в Міноборони.

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У напрямку Нью-Йорка і Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського бойовики тричі обстріляв позиції ЗСУ: два рази зі стрілецької зброї та один раз – з підствольних гранатометів.

бойовики тричі обстріляв позиції ЗСУ: два рази зі стрілецької зброї та один раз – з підствольних гранатометів. У районі Південного окупанти вчинили прицільний обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

На щастя, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили бойовиків заспокоїтися.

З початку цієї доби, 7 жовтня, порушень не зафіксовано.

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Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ