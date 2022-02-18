Боевики обстреляли Донецкую железную дорогу: движение поездов ограничили

Около станции Скотоватая произошел артобстрел / Фото: Коллаж: Сегодня

С неподконтрольной территории в Донецкой области снова начались обстрелы украинских городов. Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов к станции Фенольная.

Об этом сообщает Донецкая железная дорога в Facebook.

Реклама

Утром недалеко от железнодорожной станции Скотоватая начался артобстрел.

"На этом участке Донецкой железной дороги проводятся ремонтно-восстановительные работы. Но даже после предоставления гарантий о прекращении огня соблюдать их на неподконтрольной территории не стали. Все работы были прекращены, а работники доставлены в укрытия, что помогло избежать жертв", - пишут в сообщении.

Так, в связи с новыми обстрелами Донецкая железная дорога вынуждена была временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов к станции Фенольная.

Реклама

Обстрел детского сада

17 февраля около 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов.

Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что занятие проводилось в другом помещении. Однако три сотрудника получили контузии и доставлены в больницу. Обстрел длился около 40 минут.

Раньше мы писали: