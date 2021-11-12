Боевики обстреляли Новозвановку из артиллерии: разрушены жилые дома

Военные успели эвакуировать жителей к началу артиллерийского удара / Коллаж "Сегодня"

Вчера, 11 ноября, пророссийские боевики обстрелялииз артиллерии поселок Новозвановка в Луганской области. Из-за этого разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

Об этом сообщает штаб операций Объединенных сил.

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Обстрел велся с 14:43 до 15:23. Боевики выпустили по населенному пункту 26 снарядов калибра 122 мм, применение которых запрещено минскими соглашениями. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Решается вопрос об их восстановлении.

Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Военные успели эвакуировать жителей до начала артиллерийского удара.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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