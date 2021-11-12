Бойовики обстріляли Новозванівку з артилерії: зруйновано житлові будинки

Військові встигли евакуювати жителів до початку артилерійського удар / Колаж "Сьогодні"

Учора, 11 листопада, проросійські бойовики обстрілялиз артилерії селище Новозванівка Луганської області. Через це зруйновано житлові будинки та господарські споруди.

Про це повідомляє штаб операцій Об'єднаних сил.

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Подробиці

Обстріл проводився з 14:43 до 15:23. Бойовики випустили населеним пунктом 26 снарядів калібру 122 мм, застосування яких заборонено мінськими угодами. Зруйновано житлові будинки та господарські споруди. Вирішується питання щодо їх відновлення.

Жертв та постраждалих серед мирного населення немає. Військові встигли евакуювати жителів до початку артилерійського удару.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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