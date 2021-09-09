Боевики обстреляли ж/д станцию на Донбассе, поезда остановлены

Враг применил тяжелое вооружение. Коллаж "Сегодня"

На Донбассе, в районе Верхнеторецкого, оккупационные войска обстреляли железнодорожную станцию Скотоватая, из-за чего было ограничено движение поездов в том направлении, а работников станции и пассажиров – эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализници".

Отмечается, что обстрел железной дороги начался сегодня около 8:00 из тяжелого вооружения с оккупированной территории.

"Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуированы в укрытия", – говорится в сообщении.

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"Укразализныця" объявила, что движение пригородных поездов №6011/6072 Лиман – Скотоватая -Лозовая и №6003/6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск ограничено до станции Фенольная.

Пассажиров призвали внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации.

Станция Скотоватая обстреливается не первый раз

Железнодорожная станция "Скотоватая" построена в 1871 году в н.п. Верхнеторецкое. Станция относится к железнодорожной ветке Константиновка – Ясиноватая.

В 2015 году из-за многочисленных повреждений железнодорожной инфраструктуры станция приостановила свою работу, а в 2017 году движение поездов по ней остановилось полностью.

В декабре 2019 года эта станция возобновила работу. Это позволило увеличить протяженность железнодорожного сообщения "Укрзализныци" на 14 километров в сторону временно оккупированных территорий.

Тем временем на Донбассе не прекращаются бои. За прошедшие сутки ранены двое бойцов ВСУ. 8 сентября оккупанты 11 раз нарушили мирные договоренности.

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