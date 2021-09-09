Бойовики обстріляли залізничну станцію на Донбасі, поїзди зупинені

Ворог застосував важке озброєння. Колаж "Сьогодні"
На Донбасі, в районі Верхньоторецького, окупаційні війська обстріляли залізничну станцію Скотувата, через що було обмежено рух поїздів у тому напрямку, а працівників станції і пасажирів евакуювали. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Обстріл залізниці розпочався сьогодні близько 8:00 з важкого озброєння з окупованої території.
"Снаряди падають на відстані 2 км від станції. Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуйовано в укриття", – йдеться в повідомленні.
"Укрзалізниця" оголосила, що рух приміських поїздів № 6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозова і № 6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ обмежений до станції Фенольна.
Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації.
Станція Скотувата обстрілюється не перший раз
- Залізнична станція Скотувата побудована в 1871 році в н. п. Верхньоторецьке. Станція належить до залізничної гілки Костянтинівка – Ясинувата.
- У 2015 році через численні ушкодження залізничної інфраструктури станція припинила свою роботу, а в 2017 році рух поїздів тут зупинився повністю.
- У грудні 2019 року станція відновила роботу. Це дало змогу збільшити протяжність залізничного сполучення "Укрзалізниці" на 14 кілометрів в сторону тимчасово окупованих територій.
Тим часом на Донбасі не припиняються бої. Упродовж минулої доби поранено двох бійців ЗСУ. 8 вересня окупанти 11 разів порушили мирні домовленості.
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