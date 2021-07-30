Боевики палили по ВСУ и заминировали территорию – как прошли сутки на Донбассе

ВСУ ответили на обстрелы боевиков. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
На Донбассе за последние сутки, 29 июля, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные открывали ответный огонь.
Об этом сообщили в Минобороны, ссылаясь на данные пресс-центра ООС.
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Боевики стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра, подствольных и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Возле каких населенных пунктов было жарко:
- Широкино;
- Водяное;
- Шумы;
- Пивденне;
- Авдеевка;
- Золотое-4;
- Новотошковское.
А в районе Зайцевого российские оккупанты дистанционно заминировали территорию минами ПОМ-2.
В результате обстрелов российских наемников наши бойцы не пострадали. ВСУ открывали ответный огонь. Обо всех нарушениях боевиков уже знают представители Миссии ОБСЕ.
С начала этих суток, 30 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, из-за активизации боевиков на Донбассе украинская сторона решает вопрос созыва внеочередных консультаций Трехсторонней контактной группы.
Также ранее в США заявили, что Россия с 2015 года отказывается выполнять Минские соглашения. Ситуация не изменилась и по сей день, поэтому это вызов не только для Украины, но и для западных партнеров.
Смотрите сюжет "Сегодня" о том, как боевики ранили бойца ВСУ:
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