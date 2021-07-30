Бойовики стріляли по ЗСУ і замінували територію – як пройшла доба на Донбасі

ВСУ відповіли на обстріли бойовиків. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
На Донбасі за останню добу, 29 липня, бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Українські військові відкривали у відповідь вогонь.
Про це повідомили в Міноборони, посилаючись на дані пресцентру ООС.
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Бойовики стріляли з мінометів 120-го і 82-го калібру, підствольних і великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Біля яких населених пунктів було жарко:
- Широкино;
- Водяне;
- Шуми;
- Південне;
- Авдіївка;
- Золоте-4;
- Новотошківське.
А в районі Зайцевого російські окупанти дистанційно замінували територію мінами ПОМ-2.
В результаті обстрілу найманців РФ наші бійці не постраждали. ЗСУ відкривали у відповідь вогонь. Про всі порушення бойовиків вже знають представники Місії ОБСЄ.
З початку цієї доби, 30 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, через активізацію бойовиків на Донбасі українська сторона вирішує питання скликання позачергових консультацій Тристоронньої контактної групи.
Також раніше в США заявили, що Росія з 2015 року відмовляється виконувати Мінські угоди. Ситуація не змінилася і до цього дня, тому це виклик не тільки для України, але і для західних партнерів.
Дивіться сюжет "Сьогодні" про те, як бойовики поранили бійця ЗСУ:
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